AEX over breed front omhoog

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met winst begonnen aan de nieuwe beursmaand. Ook de meeste andere Europese beursgraadmeters gingen over een breed front omhoog na de verliesbeurt een dag eerder. Een positief industriecijfer uit China wakkerde de hoop aan op een verder herstel van de op een na grootste economie ter wereld.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent in de plus op 553,04 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 805,60 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,7 procent. In Londen, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, daalde de FTSE-index 0,6 procent.

Koploper bij de Amsterdamse hoofdfondsen was techinvesteerder Prosus met een winst van 3 procent. Adyen volgde met een plus van 1,6 procent. De betalingsdienstverlener en LiveChat Service gaan samenwerken en hun producten combineren. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield stond onderaan met een verlies van 1,2 procent.