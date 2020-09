Air France-KLM gaat obligaties aflossen

Wat deed de lening gisteren nog? 15-20%

"Achtergesteld" in dit sentiment is vrij hopeloos, een goed teken dat ze dit afkopen.



Ik hoorde laatst een "hoog voorhoofd" speculeren over "achtergesteld BDD"

BDD: Buiten De Dampkring, gewoon met een enkeltje SpaceX meegeven om het op veilige afstand te zetten.



Ikzelf heb nog een eeuwig durend certificaat uit 1653 van de VOC, al tientallen jaren lang 8,5% rente gegarandeerd op jaarbasis, lekker hoor!



KLM-AF gaat dus bijprinten, dat zal niet om een paar honderd miljoen euro-tokens gaan, eerder over 2,5 miljard euro om de komende 3 salaris runs veilig te stellen.