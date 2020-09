Adyen verwerkt betalingen in klantenchats bedrijven

Gepubliceerd op | Views: 495

AMSTERDAM (AFN) - Betalingsdienstverlener Adyen en LiveChat Service gaan samenwerken en hun producten combineren. Met een nieuwe dienst kunnen klanten van bedrijven direct afrekenen in een conversatie met een klantenservice, ongeacht het gebruikte contactkanaal. De twee worden door de samenwerking een directe concurrent van het recent op de Amsterdamse beurs genoteerde techbedrijf CM.com.

Het communicatieplatform van LiveChat Service koppelt onder de naam ‘Conversation24.com’ alle belangrijke contactkanalen. Communiceren via programma's als WhatsApp, WeChat, e-mail en SMS is daardoor mogelijk vanuit één platform. Van de deal zijn geen financiële details verstrekt. LiveChat Service is genoteerd aan handelsplatform NPEX en onderdeel van de Rotterdamse LCS Group.

Het contact houden met klanten en ze de mogelijkheid geven zowel te converseren als te betalen, is mede door de coronapandemie en de enorme groei van het webwinkelen de afgelopen tijd sterk gegroeid. Betalingsdienstverleners als Adyen en branchegenoten als Worldline en Ingenico bewogen zich tot nu toe niet op het gebied van klantcontact, maar er werd wel flink gesnuffeld aan die markt. CM.com heeft klantcontact juist als belangrijkste activiteit, maar wil verder groeien met betalingsverwerking.