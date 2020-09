IMCD neemt Zuid-Afrikaanse branchegenoot over

Gepubliceerd op | Views: 1 | Onderwerpen: Zuid-Afrika

ROTTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD neemt zijn Zuid-Afrikaanse branchegenoot Siyeza Fine Chem Propriety over. De deal, waarvan geen financiële details werden gemeld, moet nog dit jaar worden afgerond.

Siyeza houdt kantoor in Johannesburg. De onderneming werd in 2007 opgericht en heeft 27 mensen in dienst. Siyeza was in 2019 goed voor een omzet van 11,7 miljoen euro. Het management van de Zuid-Afrikanen blijft in functie en ook het personeel gaat over naar de nieuwe eigenaar.