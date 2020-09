'Kort geding tegen Boskalis om visgronden Indonesië'

Gepubliceerd op | Views: 169

AMSTERDAM (AFN) - Boskalis wordt voor de rechter gedaagd door de Nederlandse mensenrechtenorganisatie Both Ends. De baggeraar en maritiem dienstverlener uit Papendrecht zou bij de uitbreiding van een haven in Indonesië de rechten van vissers schenden. De werkzaamheden beschadigen onder meer de visgronden, zegt Both Ends. In een kort geding eist de organisatie woensdag dat allerlei documenten zoals de milieuvergunning openbaar worden gemaakt, schrijft Trouw.

"Boskalis zegt met een Indonesische zandwinvergunning te werken. Maar dat zandgebied overlapt met visgronden van vissers", zegt Niels Hazekamp, senior beleidsadviseur van Both Ends. Zoals alle grote bedrijven moet Boskalis actief onderzoeken of hun werkzaamheden schadelijke gevolgen hebben voor mens en milieu. Verder schrijven richtlijnen van de Oeso voor dat de bevolking tijdig wordt geïnformeerd over een project. Ook hebben belanghebbenden, zoals de vissers, recht op inspraak. Volgens Both Ends is dat allebei niet gebeurd.

Boskalis zegt in een reactie alles te hebben gedaan wat volgens de Oeso-richtlijnen nodig is en dat er publieke consultaties in zaaltjes hebben plaatsgevonden. Maar daar zijn geen openbare verslagen van.