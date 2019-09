Industrie China blijft krimpen

Hee dat is goed nieuws! Heeft men weer een goed excuus om de boel weer verder de hemel in te stimuleren. Knappe koppen zeggen het ook al, dit gaat nog een poosje goed, je kunt geld blijven smijten in de markt waardoor de productie en geldomloop naar recordhoogten stijgen, maar zolang de burger geen centen meer heeft om zooi te kopen, houdt het spelletje een keer op. Alleen zitten grote ondernemingen dan met een hele bak schuld, zonder er centen binnenkomen. Met 0 of zelfs negatieve rente, gaat dat uiteraard heel lang goed. Maar zitten bedrijven dan op nog meer schuld te wachten? Wat moeten ze met dat geld? Nog meer produceren om vervolgens op de vuilnisbelt te gooien? Rente iets omhoog? Moet je nagaan wat ze dan met al hun ingekochte aandelen gaan doen.. We gaan het allemaal wel zien, maar al dat gestimuleer is nergens goed voor. Vooral niet omdat niemand meer gewend is aan mindere tijden (of dit simpelweg niet accepteert); en geloof het of niet, er bestaat niet zoiets als gratis rijkdom, de rekening wordt een keer gepresenteerd en die gaat hoger uitvallen dan men had gedacht en dient ter plekke te worden voldaan. Maargoed, daar hebben we het gewone (hardwerkende) volk tenslotte voor.