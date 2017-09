Gepubliceerd op | Views: 260

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden vrijdag halverwege de sessie op winst. Beleggers verwerkten onder meer een teleurstellend rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Ook werden cijfers gemeld over de industriële bedrijvigheid, de bouw en het consumentenvertrouwen.

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent hoger op 22.023 punten. De brede S&P 500 noteerde ook 0,3 procent hoger op 2479 punten Technologiegraadmeters Nasdaq stond 0,1 procent in het groen op 6436 punten.

In augustus kwamen er in de Verenigde Staten minder banen bij dan verwacht. De cijfers over juli werden ook naar beneden bijgesteld. De cijfers zijn belangrijk in de overwegingen van de Federal Reserve bij het bepalen van het monetaire beleid in de VS.

Consumentenvertrouwen

Het tegenvallende rapport temperde de verwachtingen van een snelle renteverhoging. Door de ravage die orkaan Harvey de afgelopen week aanrichtte, leek een volgende rentestap al minder vanzelfsprekend. Banken als JPMorgan Chase, Citigroup, Morgan Stanley en Goldman Sachs gingen 1,4 tot 2,1 procent vooruit.

Verder bleek het consumentenvertrouwen in de VS te zijn gedaald en gingen ook de bouwuitgaven omlaag. De industrie deed het volgens onderzoeksbureau's ISM en Markit wel beter dan een maand eerder.

Automakers

In de Dow-Jonesindex maakte het aandeel DowDuPont, dat is ontstaan door de fusie van chemiebedrijven Dow Chemical en DuPont, zijn debuut. DuPont was al opgenomen is in de leidende index en DowDuPont neemt die plaats nu in. Het aandeel noteerde 0,3 procent hoger.

Verder stonden automakers in de belangstelling na cijfers over de maandelijkse verkopen. Fiat Chrysler en Ford zagen de verkopen in augustus op jaarbasis lager uitvallen, maar werden door beleggers respectievelijk 5,1 procent en 3,4 procent hoger gezet. Het aandeel General Motors stond 3 procent hoger, nadat het de verkopen wel wist op te voeren.

Olie

Sportmerk Lululemon schroefde zijn verwachting voor het hele jaar op en werd daarvoor door aandeelhouders beloond. Het aandeel won 7 procent.

De euro was 1,1868 dollar waard, tegen 1,1887 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 47,12 dollar per vat. De prijs van Brentolie zakte 0,6 procent tot 52,57 dollar per vat.