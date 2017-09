IMCD rondt Canadese overname af

Gepubliceerd op | Views: 86

ROTTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD heeft de overname van zijn Canadese branchegenoot L.V. Lomas afgerond. De acquisitie was begin deze maand aangekondigd, zonder dat daarbij de overnamesom werd vermeld.

Lomas was vorig jaar goed voor een omzet van 383 miljoen Canadese dollar en een geschoond bedrijfsresultaat (ebitda) van 18 miljoen Canadese dollar. Er werken ongeveer 280 mensen. Met de overname verwerft IMCD direct een aanzienlijke marktpositie in Canada. Ook de aanwezigheid in de Verenigde Staten wordt vergroot.