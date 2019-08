Meer gebruikers voor Pinterest

Gepubliceerd op | Views: 274

SAN FRANCISCO (AFN) - Digitaal prikbord Pinterest heeft in het tweede kwartaal de nodige nieuwe gebruikers aan zich gebonden. Het bedrijf, dat in april naar de beurs ging in New York, heeft nu 300 miljoen maandelijkse actieve gebruikers. Dat is een stijging van 30 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Pinterest voerde ook de omzet op. Die steeg met bijna twee derde op jaarbasis tot 261,2 miljoen dollar. Dat was te danken aan de groei van het aantal gebruikers, maar ook omdat er meer vraag was naar advertentieruimte op Pinterest. Dat kwam onder meer doordat Pasen in het tweede kwartaal viel.

Het nettoverlies steeg, mede door de kosten voor de beursgang, naar 1,2 miljoen dollar. Een jaar geleden was dat nog 38.407 dollar.

Hoger jaaromzet

Door de goede resultaten, stelt het bedrijf zijn vooruitzichten voor de jaaromzet naar boven bij. Pinterest denkt nu in heel 2019 tussen de 1,095 miljoen en 1,115 miljoen dollar aan omzet te behalen. Eerder schatte de onderneming de jaaromzet in op tussen de 1,055 en 1,08 miljoen dollar.

Ook het aangepaste bedrijfsverlies (ebitda) valt positiever uit. Pinterest voorziet nu dat dit in 2019 tussen de 50 miljoen en 25 miljoen dollar uitvalt. Eerder rekende de onderneming nog op een negatief aangepast bedrijfsresultaat van tussen de 70 miljoen en 45 miljoen dollar.