Wall Street omlaag vanwege handelsangst

Dit is dus het einde van de opgang der beurzen, mede in het licht van de dreigende recessie in de Westerse Wereld. Moeten we nu weer Italië met miljarden steunen of Doet Draghi dat voor ons door nog meer renteverlagingen en het opkopen van honderden miljarden aan (waardeloze) staatsleningen van o.a. zijn eigen spaghetti-land.