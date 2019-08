Rente op 10-jaarsleningen verder omlaag

Gepubliceerd op | Views: 65 | Onderwerpen: rente

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De rente op Nederlandse staatsobligaties is historisch laag. Op tienjaarsleningen is de rente gezakt tot -0,339 procent. De tienjaarsrente werd eind mei negatief en is de afgelopen weken vrijwel steeds aan het dalen.

Beleggers stappen in veilige staatsobligaties omdat ze de risico's op de aandelenmarkt te hoog vinden. Zowel voor de Verenigde Staten, China als Europa komen steeds meer signalen dat de economie afkoelt. De handelsoorlog tussen China en de VS doet het sentiment ook geen goed.