AEX herstelt van tik Shell en ING

Gepubliceerd op | Views: 325

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse AEX-index is donderdag met een kleine min de dag uitgegaan. De beurs stond de hele dag in de min als gevolg van forse koersverliezen van zwaargewichten Shell en ING, maar herstelde zich dankzij een eindsprint. Elders in Europa sloot het grootste deel van de beursgraadmeters in het groen. De beurs in Londen bleef vrijwel vlak nadat de Bank of England besloot de rente gelijk te houden.

De hoofdindex op Beursplein 5 sloot 0,1 procent hoger op 572,46 punten. De MidKap won 2,1 procent tot 840,23 punten, dankzij een koerssprong van Altice. Frankfurt en Parijs stegen tot 0,7 procent. Londen ging een fractie omhoog.

Shell stond met een verlies van 4,9 procent onderaan in de AEX. Het olie- en gasconcern zag afgelopen kwartaal de helft van zijn nettowinst in rook opgaan. ING volgde met een verlies van 2,3 procent. Analisten wezen vooral op de toegenomen kosten van de bank. Staalconcern ArcelorMittal kende een grillig koersverloop na de publicatie van de resultaten en daalde 1,5 procent.

Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield verhoogde zijn verwachtingen en werd 1,2 procent hoger gezet. Speciaalchemiebedrijf DSM, dat ook met cijfers kwam, won 2,1 procent. Chipmachinemaker ASML was met een plus van 2,3 procent de grootste stijger in de AEX.