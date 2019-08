Philips: voortgang bij overname Carestream

Gepubliceerd op | Views: 14

AMSTERDAM (AFN) - Philips heeft de overname van de gezondheidsinformatietak van het Amerikaanse Carestream Health in de "meeste relevante landen" afgerond. Volgens het medisch technologiebedrijf is dat nu in 26 van de 38 landen waar Carestream Health actief was gebeurd. De overname wordt in de resterende landen nog dit jaar afgerond, verwacht Philips.

Philips kondigde de overname in maart aan. De overgenomen activiteiten van Carestream Helth verstevigden volgens Philips het portfolio op het gebied van radiologie-informatica. De betreffende activiteiten van Carestream Health zijn gevestigd in Latijns-Amerika, Europa en Azië.