'Vlakke opening Wall Street na verliesbeurt'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen donderdag naar verwachting nagenoeg vlak, daags nadat opmerkingen van centralebankpresident Jerome Powell de belangrijkste graadmeters flink lager zetten. Beleggers op Wall Street krijgen daarnaast een stroom aan kwartaalcijfers te verwerken, waaronder die van Verizon, Kellogg en General Motors.

De Federal Reserve kondigde woensdag aan het belangrijkste rentetarief met een kwart procentpunt te verlagen om de economie te stimuleren. De renteverlaging, doorgaans goed voor stijgende aandelenkoersen, was al ingecalculeerd. De toelichting van Powell dat de stap niet per definitie meer tariefsverlagingen inluidt, leidde op de aandelenbeurzen tot teleurstelling.

Op de handelsvloeren wordt nu uitgekeken naar het banenrapport dat vrijdag verschijnt. Ontwikkelingen op de Amerikaanse arbeidsmarkt zijn vaak van invloed op het rentebeleid van de Fed.

Verizon

Telecomgigant Verizon Communications behaalde een licht lagere omzet, maar zag het aantal klanten voor mobiele telefonie sterker toenemen dan door kenners werd verwacht. Autoconcern General Motors hield de kwartaalwinst op peil, geholpen door verkopen van relatief lucratieve pick-uptrucks en sportieve terreinwagens in de VS.

Voedingsmiddelengigant Kellogg overtrof de omzetverwachtingen, dankzij de toegenomen vraag naar snacks in Noord-Amerika. Chipconcern Qualcomm stond voorbeurs op verlies na een teleurstellende prognose voor het lopende kwartaal.

Donuts

Donutketen Dunkin's Brands rapporteerde een licht gedaalde winst, maar zag de vergelijkbare verkopen in de VS harder toenemen dan in doorsnee verwacht. Ook branchegenoot Yum Brands, moederbedrijf van snackketens als KFC en Pizza Hut, verraste met groeicijfers van filialen die langer dan een jaar open zijn.

Beyond Meat lijkt lager te gaan openen. De prijs die de fabrikant van vleesvervangers op zijn secundaire aandelenverkoop plakt, ligt flink onder de slotkoers van woensdag. Amazon beweegt mogelijk op nieuws dat topman Jeff Bezos voor ruim 1,8 miljard dollar aan aandelen in het bedrijf heeft verkocht.

De Dow-Jonesindex eindigde woensdag 1,2 procent lager op 26.864,27 punten. De brede S&P 500 zakte 1,1 procent tot 2980,38 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 1,2 procent in op 8175,42 punten.