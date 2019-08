Britse rente blijft ongewijzigd

Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: Groot-Britannië, rente

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het belangrijkste rentetarief in het Verenigd Koninkrijk blijft ongewijzigd op 0,75 procent. Een rentestap werd ook niet verwacht op de financiële markten. Het besluit om de rente onveranderd te laten en evenmin te tornen aan het opkoopprogramma van obligaties werd unaniem genomen door de beleidsmakers bij de Bank of England (BoE).

Daarmee volgt de BoE niet het voorbeeld van de Amerikaanse centrale bank. De Federal Reserve verlaagde woensdagavond de rente met een kwart procentpunt en gaf aan dat er verdere verlagingen aan zitten te komen. De Europese Centrale Bank (ECB) komt naar verwachting in september met stimuleringsmaatregelen.

De laatste Britse rentewijziging stamt uit augustus vorig jaar. Toen krikte de BoE de rente met een kwart procentpunt op. De centrale bank maakt nu al langere tijd een pas op de plaats in verband met de aanhoudende onzekerheid over de brexit. De kans op een door de markten gevreesde no-dealbrexit is toegenomen met de aantreding van brexiteer Boris Johnson als opvolger van premier Theresa May.

Brexitonzekerheid

De Britse centrale bank kwam ook met nieuwe ramingen, maar tekende daarbij aan dat die minder betrouwbaar zijn dan gebruikelijk vanwege de brexitonzekerheid. De BoE herhaalde dat het Britse pond een tik zal krijgen bij een uittreding uit de Europese Unie zonder overeenkomst over zaken als handel. Ook zal de inflatie oplopen en de economische groei worden gedrukt.

Er wordt nu gerekend op een geringere groei van de Britse economie dan eerst. Ook zal de exportgroei afremmen en wordt gerekend op zwakkere bedrijfsinvesteringen.