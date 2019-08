Shell flink omlaag na 'zwakke' cijfers

we zullen zien. De neergang van Shell heeft niet zozeer met milieubeleid of het tempo van de transitie te maken, als dat er nog bovenopkomt is het helemaal hommeles behalve als ze nog heel snel hun beleid omturnen. Het heeft te maken met de continue daling van kosten van zon en windenergie en de daling in kosten van batterijen. Daarbij wordt het vinden en winnen van olie en gas steeds duurder Natuurlijk blijven we altijd olie nodig hebben, alleen is dat maar een klein deel van wat er nu nodig is. Alleen de olie die naar autotransport gaat is al 30% van het totaal.

Maar vooralsnog blijft Shell erg fossiel bezig met maar een paar procent investeringen in elektriciteit. Dat een bedrijf eigen aandelen inkoopt is ook geen goed teken. Wanneer Shell dan precies doodgaat, tja weet ik veel. Ik schat dat Shell in de huidige vorm er over 15 jaar niet meer is. Er zal wel iets kleins overblijven net zoals bij Philips.