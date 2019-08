'Gemengde signalen van URW'

Gepubliceerd op | Views: 786

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield (URW) presenteerde bij zijn halfjaarresultaten punten die positief zijn, maar ook cijfers die voor minder optimisme zorgen. Dat concluderen analisten van ING na het halfjaarbericht van het bedrijf.

Volgens de marktvorsers waren de verkoopcijfers bij hurende winkeliers sterk. De vergelijkbare nettohuurinkomsten op het Europese vasteland bleven daarentegen achter bij de prognoses die URW begin dit jaar gaf. Waar de vastgoedinvesteerder voor heel 2019 op 3 procent groei rekent, bleef de stijging in de eerste zes maanden op 2,1 procent steken. Daarnaast is de toegenomen leegstand een punt van zorg bij ING, evenals de gedaalde nettovermogenswaarde per aandeel.

Al met al zien analisten van ING in de halfjaarcijfers van URW geen reden om hun beleggingsadvies aan te passen. Ze hanteren een hold-advies bij een koersdoel van van 121 euro. Het aandeel noteerde donderdag omstreeks 10.05 uur 0,5 procent hoger op 121,55 euro.