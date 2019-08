Krimp voor industrie eurozone

Gepubliceerd op | Views: 134 | Onderwerpen: Europa

LONDEN (AFN) - De bedrijvigheid in de industrie van de eurozone is in juli opnieuw gekrompen. Dat meldde onderzoeksbureau Markit op basis van een definitief cijfer.

De inkoopmanagersindex voor de industrie in het eurogebied daalde naar een stand van 46,5 tegen 47,6 in juni. Bij een voorlopige raming werd een niveau van 46,4 gemeld voor de graadmeter, die bij een stand hoger dan 50 wijst op groei en daaronder op krimp.

Markit verklaarde dat in Frankrijk de index voor de industrie uitkwam op 49,7 en die voor Duitsland noteerde 43,2. Voor Italië en Spanje stonden de graadmeters op 48,5 en 48,2.