'Overname SVS-Vistek goede aanvulling voor TKH'

AMSTERDAM (AFN) - De overname van de Duitse fabrikant van onder meer camera's SVS-Vistek is een goede aanvulling aan de portefeuille van TKH. Zo beoordelen kenners bij KBC Securities de transactie in een rapport.

TKH heeft ambities om op termijn de omzet in de markt voor automatische beeldanalyse te verdubbelen, merkt de Belgische bank op. De technologieën van SVS-Vistek passen hierin, aldus de analisten. Verder zijn er geen financiële details gemeld over de deal waardoor de directe impact op de resultaten van TKH moeilijk te beoordelen zijn, is de conclusie van KBC.

KBC hanteert een koopadvies op TKH met een koersdoel van 62 euro. Het aandeel noteerde omstreeks 9.50 uur 1 procent hoger op 54,35 euro.