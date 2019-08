'Kosten bij ING nog te hoog'

Volume valt me mee. Zou me niet verbazen als de echte beleggers de boel even laten uitrazen en de koers vanmiddag wat doen herstellen. Wat overdreven reactie op goede cijfers. Lage rente wisten we al, extra kosten tegen witwaspraktijken idem. En dan toch beter dan verwacht resultaat plus aanwas klanten ondanks Italiaanse stop. Zou me ook niet verbazen als ING eerdaags een aandeleninkoopprogramma aankondigt. Ik zie geen echte redenen voor de plotselinge daling, behalve het uiterst negatieve sentiment t.o.v. banken. Rust bewaren en gewoon afwachten lijkt me. Zo langzaamaan wordt ING bijna overnamekandidaat.