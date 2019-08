'Kwartaalcijfers DSM beter dan verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 476

AMSTERDAM (AFN) - De prestaties van speciaalchemieconcern DSM in het tweede kwartaal waren beter dan verwacht. Tot die conclusie komen analisten van KBC Securities na de publicatie van de cijfers. Analisten van de Belgische bank stellen hun vooruitzichten voor DSM iets naar boven bij.

Het aangepaste bedrijfsresultaat viel met 438 miljoen euro hoger uit dan waar analisten rekening mee hadden gehouden. Onderliggend, dus zonder de tijdelijk hoge vitamineprijzen van vorig jaar, was er sprake van 10 procent winstgroei. Vooral de winstgevendheid van de tak van materialen was beter dan in de vooruitblik van KBC, mede doordat zwakte in de auto- en elektronicamarkten werd gecompenseerd door sterke prestaties bij andere materialen. De divisie voor voeding, naar omzet gemeten het belangrijkst voor DSM, had over het algemeen te maken met gunstige marktomstandigheden.

Ook ING is positief verrast door de verbeterde winstmarge van de materialentak, die een lagere omzet boekte dan marktvorsers van de bank hadden verwacht. Ze wijzen er verder op dat DSM de opbrengsten uit producten voor diervoeding op autonome basis met 10 procent opvoerde, ondanks de Afrikaanse varkenspest die in China voor problemen zorgt.

KBC hanteert een hold-advies en koersdoel van 115 euro voor DSM. ING geeft een buy-advies en een koersdoel van 121,45 euro. Het aandeel stond donderdag omstreeks 10.20 uur 0,9 procent lager op 111,75 euro.