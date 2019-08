'Positief nieuws van Altice Europe'

Gepubliceerd op | Views: 1.653

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De kwartaalupdate van Altice Europe stemt tot optimisme, dankzij geruststellende signalen over de voorgenomen verkoop van onderdelen. Dat schrijft zakenbank Goldman Sachs in een reactie op kwartaalcijfers van het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecombedrijf. Ook is het positief nieuws dat er mogelijk een herfinanciering van schulden aankomt, aldus de marktvorsers.

Altice liet weten met meerdere partijen te praten over een deal voor zijn Portugese glasvezelnetwerk. Het bedrijf stelde bij de presentatie van zijn cijfers ook de verwachtingen voor heel het jaar opwaarts bij. Volgens Goldman Sachs zitten de belangrijkste verbeteringen in omzetgroei op de Franse thuismarkt en ruimere winstmarges. Het aandeel Altice staat gezien die groei te laag, stellen analisten van de Amerikaanse bank.

Goldman Sachs hanteert een buy-advies. Het aandeel Altice Europe stond donderdagochtend omstreeks 09.10 uur 17,2 procent hoger op 3,95 euro. Daarmee was het met afstand de sterkste stijger in de MidKap.