"AEX zakt na cijferregen en Fed-besluit"

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam ging donderdag omlaag. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. Beleggers worstelden zich door een flinke berg kwartaalrapporten van grote Europese en Nederlandse bedrijven en verwerkten de renteverlaging in de Verenigde Staten. Op het Damrak werd metalenspecialist AMG afgestraft na een winstalarm, terwijl Altice Europe juist positiever werd over de vooruitzichten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de min op 569,40 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 829,54 punten. Frankfurt en Londen verloren tot 0,2 procent. Parijs klom 0,3 procent.

Zwaargewicht Shell (min 4,2 procent) was de grootste daler in de AEX. Het olie- en gasconcern zag afgelopen kwartaal de helft van zijn nettowinst in rook opgaan. Speciaalchemiebedrijf DSM, dat de kwartaalwinst zag dalen, verloor 2,8 procent. Ook het kwartaalbericht van ING (min 1,4 procent) viel niet in de smaak bij beleggers.

Metaal en Staal

Staalconcern ArcelorMittal behoorde tot de sterkste stijgers met een plus van 1,6 procent, na goed ontvangen resultaten. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield verhoogde zijn verwachtingen en steeg 0,5 procent.

Bij de middelgrote fondsen schroefde telecom- en kabelbedrijf Altice Europe zijn omzet- en winstverwachtingen in de thuismarkt Frankrijk op en werd beloond met een koerswinst van 18 procent. Metalenspecialist AMG gaf daarentegen een winstalarm, na een teleurstellend tweede kwartaal, en kelderde 13 procent in de MidKap. Financieel dienstverlener Intertrust, die ook met cijfers kwam, klom 4,2 procent.

Chips

Siemens zakte 5 procent in Frankfurt. Het Duitse technologieconcern waarschuwde dat het moeilijker is geworden de beoogde omzetgroei waar te maken. Het Duitse chipbedrijf Infineon stelde daarentegen op koers te liggen voor het behalen van zijn jaardoelstellingen en won 2,6 procent. In Parijs steeg Société Générale 5 procent na een positief kwartaalbericht van de Franse bank.

De euro was 1,1044 dollar waard, tegen 1,1132 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,1 procent tot 57,93 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent minder op 64,47 dollar per vat.