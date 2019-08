'Sterk bedrijfsresultaat voor Euronext'

Gepubliceerd op | Views: 367 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Beursuitbater Euronext heeft afgelopen kwartaal een sterk bedrijfsresultaat in de boeken gezet. Dat vindt een analist van Morgan Stanley. Naar zijn mening zijn de vooruitzichten bij Euronext nog wel wat aan de conservatieve kant, aangezien Euronext juist voor lijkt te lopen met zijn pogingen om de kosten meer onder controle te krijgen.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg, mede door gedaalde kosten, met 12 procent tot 98,1 miljoen euro. Daarmee presteerde het bedrijf volgens Morgan Stanley beter dan verwacht. Euronext houdt op 11 oktober een investeerdersdag. Daar zal het bedrijf meer informatie geven over de verwachte synergievoordelen die het met de overname van Oslo Børs verwacht te behalen. De invoeging van de nieuwe tak in het Euronext-model is al begonnen.

De kenners bij ING spreken eveneens van sterke resultaten. Zij wijzen vooral op de verbetering in winstgevendheid dankzij kostendiscipline en succesvolle integratie van de Irish Stock Exchange. Dat geeft de analisten het vertrouwen dat ook de integratie van Oslo Børs succesvol zal verlopen. ING hanteert een koopadvies met een koersdoel van 65 euro op Euronext.

Morgan Stanley hanteert een overweight-advies voor Euronext, met een koersdoel van 79,40 euro. Het aandeel Euronext noteerde omstreeks 10.10 uur 3,2 procent hoger op 72 euro.