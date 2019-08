Winst RoodMicrotec daalt in uitdagende markt

Gepubliceerd op | Views: 312

DEVENTER (AFN) - Toeleverancier aan de chipindustrie RoodMicrotec heeft de eerste helft van het lopende jaar afgesloten met een fors lagere winst. Het bedrijf wijst op de lastige omstandigheden in de chipmarkt. De omzet daalde vanwege de mindere prestaties van de divisie gericht op de auto-industrie.

De onderneming zette over de eerste zes maanden van het jaar 5000 euro in de boeken als nettowinst. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 276.000 euro. De omzet daalde eveneens, tot 6,4 miljoen euro van 6,8 miljoen euro een jaar eerder. Het bedrijf benadrukt dat de omzet in het tweede kwartaal wel hoger uitkwam dan in het eerste kwartaal. De bovengenoemde cijfers kregen nog geen audit omdat RoodMicrotec op zoek is naar een nieuwe boekhouder.