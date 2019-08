Société Générale verbetert kapitaalpositie

Gepubliceerd op | Views: 260

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse bank Société Générale heeft in het tweede kwartaal zijn kapitaalpositie flink versterkt. De kredietverlener heeft hiermee nu al zijn doelstelling voor het komende jaar behaald. De kapitaalpositie stond in focus bij Société Générale nadat het financiële concern afgelopen jaar op dat vlak als een van de meest kwetsbare banken in de eurozone werd gezien.

De kapitaalbuffer (CET1) bereikte het niveau van 12 procent. De Franse bank gaf aan de kapitaalpositie op dit niveau te willen houden. Veel beleggers zijn opgelucht omdat de optie om kapitaal te versterken via een aandelenuitgifte waarschijnlijk niet meer nodig is.

Ook de tak waar handel in aandelen plaatsvindt, traditioneel een sterke divisie van de Franse bank, deed goede zaken. De inkomsten daar dikten in het tweede kwartaal aan tot 650 miljoen euro. Kenners benadrukken dat dit een betere prestatie is dan bij concurrerende banken.

Zowel de totale omzet als nettowinst kwamen lager uit op jaarbasis. Société Générale is momenteel bezig met een grootschalige reorganisatie en let wat minder op winstgevendheid.