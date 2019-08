Infineon op koers ondanks malaise chipsector

Gepubliceerd op | Views: 414

NEUBIBERG (AFN) - Chipbedrijf Infineon ligt op koers voor het behalen van zijn jaardoelstellingen. Dat is opvallend, want links en rechts worden in de chipsector tegenvallers gemeld vanwege moeilijke marktomstandigheden, zoals de afremmende economie, de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en de sancties tegen smartphonereus Huawei.

Het Duitse Infineon zag de omzet in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar stijgen met 2 procent tot 2 miljard euro, mede door positieve wisselkoerseffecten. Verder lieten alle vier de divisies groei zien. De nettowinst daalde 3 procent tot 224 miljoen euro.

De onderneming verwacht dat de omzet in het vierde kwartaal met ongeveer 1 procent groeit. Verder wordt voor het hele boekjaar gemikt op een omzet van ongeveer 8 miljard euro, 5 procent meer dan een jaar eerder.