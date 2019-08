Gepubliceerd op | Views: 578

AMSTERDAM (AFN) - De Consumentenbond is een bodemprocedure gestart tegen Philips. De consumentenorganisatie wil compensatie voor consumenten die in het verleden de dupe waren van verboden prijsafspraken voor beeldbuizen. Een eerdere juridische procedure en pogingen om tot een schikking te komen liepen op niets uit, aldus de organisatie.

"Philips en een aantal andere beeldbuisfabrikanten hebben zich jarenlang verrijkt over de rug van consumenten, die zo’n 10 procent teveel betaalden voor hun televisies en computermonitors. We hebben geprobeerd om met Philips tot een snelle oplossing te komen, maar dat is niet gelukt. Maar linksom of rechtsom, dat geld moet terug naar de consument. Daarom stappen we nu naar de rechter", licht directeur van de Consumentenbond Sandra Molenaar de situatie toe. De bond vraagt de rechter vast te stellen dat Philips aansprakelijk is voor de volledige schade die het kartel veroorzaakte.

Philips maakte tussen 1996 en 2006 verboden prijsafspraken met zijn branchegenoten als Samsung en LG. Het Nederlandse concern heeft eerder al 509 miljoen euro aan boetes opgelegd gekregen in deze zaak.