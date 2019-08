Opnieuw krimp bedrijvigheid industrie China

Gepubliceerd op | Views: 589 | Onderwerpen: China

HONGKONG (AFN) - De bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie toonde in juli opnieuw krimp. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureaus Markit en Caixin.

De inkoopmanagersindex kwam afgelopen maand uit op 49,9 tegenover 49,4 een maand eerder. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 49,5. Het is de tweede maand op rij dat de industriële bedrijvigheid in China is gekrompen, mede door tegenwind van de handelsspanningen met de Verenigde Staten.