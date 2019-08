Zalando zet grotere stap met winst

Gepubliceerd op | Views: 544

BERLIJN (AFN) - Zalando rekent dit jaar op een hogere winst dan eerder werd verwacht. De van oorsprong Duitse modewebwinkel die ook in Nederland actief is kijkt terug op een sterk tweede kwartaal.

Het totaal aantal actieve gebruikers van de website in zeventien Europese landen steeg in de voorbije periode met ruim 15 procent tot 28,3 miljoen. Dat was de hoogste groei in een tweede kwartaal ooit. Het aantal bezoeken van de site steeg met ruim 38 procent tot 986,4 miljoen. Daarvan kwam 84 procent via mobiele apparaten.

De omzet steeg met 20 procent tot 1,6 miljard euro. De aangepaste brutowinst kwam uit op 101,7 miljoen euro van 94 miljoen een jaar eerder. De nettowinst zakte wel iets, van 51,8 miljoen naar 45,5 miljoen euro. Voor het hele jaar rekent het bedrijf nu op een brutowinst aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 175 miljoen tot 225 miljoen euro.