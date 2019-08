Staalgigant ArcelorMittal ziet resultaat dalen

Gepubliceerd op | Views: 2.484 | Onderwerpen: staal

LUXEMBURG (AFN) - Staalconcern ArcelorMittal heeft in het tweede kwartaal een lager bedrijfsresultaat behaald dan in de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers die het bedrijf donderdag voorbeurs naar buiten bracht.

Het bedrijfsresultaat (ebitda), de belangrijkste winstgraadmeter bij ArcelorMittal, bedroeg bijna 1,6 miljard dollar. In het eerste kwartaal was dit bijna 1,7 miljard dollar. De grootste staalproducent ter wereld had eerder dit jaar al gezegd last te hebben van de zwakte op de staalmarkt en concurrentie van goedkoop buitenlands staal op de Europese markt. Ook kampt het in Amsterdam genoteerde bedrijf met hogere grondstofkosten.

De omzet was bijna 19,3 miljard dollar. In het eerste kwartaal was dit 19,2 miljard dollar. De wereldwijde verschepingen van staal waren 22,8 miljoen ton, tegen 21,8 miljoen ton in het eerste kwartaal van dit jaar.

Uitdagende omstandigheden

ArcelorMittal gaf aan voor dit jaar op een groei van de wereldwijde staalvraag met 0,5 tot 1,5 procent te rekenen, van een eerder voorspelde 1 tot 1,5 procent groei. Het concern denkt dat zijn staalverschepingen dit jaar zullen stijgen in vergelijking met 2018.

In een toelichting op de resultaten sprak topman Lakshmi Mittal over zeer uitdagende omstandigheden, na sterke marktcondities in 2018. De wereldwijde overcapaciteit in de staalsector blijft volgens Mittal een duidelijke uitdaging. ArcelorMittal heeft zijn productiecapaciteit in Europa verlaagd in verband met de moeilijke omstandigheden en wil dat meer wordt gedaan om het dumpen van goedkoop buitenlands staal op de Europese markt tegen te gaan. Het bedrijf is daarover in overleg met de Europese Commissie.