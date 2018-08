Altice Portugal vergroot belang in Siresp

Gepubliceerd op | Views: 489 | Onderwerpen: Portugal

LISSABON (AFN/BLOOMBERG) - Altice Portugal voert zijn belang in Siresp Telecommunications System op tot 52,1 procent. De Portugese tak van het in Amsterdam genoteerde telecom- en kabelconcern geeft daarbij aan er geen problemen mee te hebben dat ook de Portugese staat nog een flinke deelneming in Siresp behoudt.

Alitice had al een deel van Siresp in handen en bezat preferente rechten om het belang van 21,55 procent van Esegur en Datacomp over te nemen. Daartoe is het bedrijf nu overgegaan, waardoor Altice meerderheidsaandeelhouder van Siresp wordt.