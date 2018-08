ING weg uit Dominicaanse kolencentrale

Gepubliceerd op | Views: 600

AMSTERDAM (AFN) - ING is gestopt met de financiering van de nieuwe Punta Catalina-kolencentrale in de Dominicaanse Republiek. De betreffende lening, goed voor naar verluidt tientallen miljoenen euro's, is overgedaan aan een andere partij. Volgens de bank is de stap in lijn met zijn eind vorig jaar aangescherpte beleid ten opzichte van kolen.

De Eerlijke Bankwijzer reageert verheugd op het nieuws. De organisatie roept ING al jaren op om de financiering van twee kolencentrales, Punta Catalina en Cirebon in Indonesië, te staken. ,,We hopen dat ING ook zijn financiering van de nieuwe kolencentrale in Indonesië wil staken, want ook daar maakt de lokale bevolking zich ernstige zorgen over gezondheid en klimaat.''

ING noemde eind vorig jaar als eerste grote Nederlandse bank een concrete datum voor een einde aan de financiering van kolenenergie. Het concern wil uiterlijk eind 2025 ,,nagenoeg geen" geld meer steken in elektriciteitsopwekking uit kolen. ING financierde sinds 2015 al geen nieuwe kolencentrales meer. Er gold alleen nog een uitzondering voor bedrijven waarmee vóór 2015 al verplichtingen waren aangegaan, maar die kredietverlening wordt nu ook afgebouwd.