Wall Street lager richting rentebesluit

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden woensdag tijdens de middaghandel in New York licht in de min. Hernieuwde zorgen over de handelsspanningen drukten op het sentiment. Verder wachten beleggers op het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag. Apple was een grote winnaar vanwege een sterk kwartaalbericht.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent lager op 25.333 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2812 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde 0,3 procent in op 7692 punten.

De handelsspanningen blijven boven de markt hangen door nieuwe dreigementen van president Donald Trump tegen China. Trump zou importheffingen van 25 procent willen invoeren voor Chinese goederen ter waarde van in totaal 200 miljard dollar. Eerder dreigde hij nog met heffingen van 10 procent. Dinsdag werd juist nog gemeld dat er weer gesprekken zouden zijn over het voorkomen van een escalatie van de handelsoorlog.

Apple

Apple klom 5,5 procent. Het technologieconcern voerde zijn resultaten afgelopen kwartaal flink op ten opzichte van een jaar eerder. Er werd vooral geprofiteerd van goede verkopen van duurdere smartphones zoals de iPhone X. Daarnaast waren de verwachtingen positief.

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer zorgverzekeraar Humana (plus 2,4 procent), Burger King-moeder Restaurant Brands International (min 0,2 procent), geldautomatenproducent Diebold (min 36 procent), olie- en gasbedrijf Chesapeake (min 7 procent), telecomconcern Sprint (min 0,4 procent) en brouwer Molson Coors (plus 5,5 procent).

Facebook

Autobouwer Ford was daarnaast niet erg in trek, omdat het bedrijf volgens een maandbericht in juli minder nieuwe auto's aan de man heeft gebracht in de Verenigde Staten. Het aandeel daalde 2 procent.

Facebook leverde 0,9 procent in. Zijn berichtendienst WhatsApp gaat voortaan geld in rekening brengen aan bedrijven die via WhatsApp bijvoorbeeld klantenserviceberichten versturen.

Euro

De Fed maakt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) zijn rentebesluit bekend. De rente wordt naar verwachting gehandhaafd. De aandacht zal daarom vooral uitgaan naar eventuele opmerkingen over het toekomstige rentebeleid.

De euro was 1,1662 dollar waard, tegen 1,1671 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 67,86 dollar. Brentolie zakte 2,2 procent in prijs tot 72,59 dollar per vat.