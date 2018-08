'Focus op Apple en Fed op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 1.080 | Onderwerpen: Federal Reserve

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York lijken woensdag redelijk vlak te gaan openen. Beleggers hebben vooral aandacht voor de cijfers van Apple en het rentebesluit van de Federal Reserve. Ook zijn er nog andere bedrijfsresultaten en macro-economische gegevens, waaronder het banencijfer van loonstrookverwerker ADP.

Wel blijven de handelsspanningen boven de markt hangen door nieuwe dreigementen van president Donald Trump tegen China. Trump zou importheffingen van 25 procent willen invoeren voor Chinese goederen ter waarde van in totaal 200 miljard dollar. Eerder dreigde hij nog met heffingen van 10 procent. Dinsdag werd juist nog gemeld dat er weer gesprekken zouden zijn over het voorkomen van een escalatie van de handelsoorlog.

De Fed maakt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) zijn rentebesluit bekend. De rente wordt naar verwachting gehandhaafd. De aandacht zal daarom vooral uitgaan naar eventuele opmerkingen over het toekomstige rentebeleid. Waarschijnlijk gaat de Amerikaanse centrale bank dit jaar de rente nog twee keer verhogen, na twee rentestappen eerder dit jaar. Er wordt geen toelichting gegeven door voorzitter Jerome Powell.

Apple

Apple voerde zijn resultaten afgelopen kwartaal flink op ten opzichte van een jaar eerder. Er werd vooral geprofiteerd van goede verkopen van duurdere smartphones zoals de iPhone X. Daarnaast waren de verwachtingen positief. Het aandeel stevent af op een duidelijk hogere opening.

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer zorgverzekeraar Humana, Burger King-moeder Restaurant Brands International, geldautomatenproducent Diebold, olie- en gasbedrijf Chesapeake, telecomconcern Sprint en brouwer Molson Coors.

Tesla

Tesla kan ook in beweging komen. De maker van elektrische auto's zou 5 miljard dollar in een fabriek in China willen steken. Dat geld zou Tesla voor een deel op willen halen bij Chinese investeerders. Nabeurs komt Tesla met resultaten.

ADP maakte bekend dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in juli met 219.000 banen is gegroeid, wat sterker is dan verwacht. Het bericht van ADP loopt vooruit op het officiële banenrapport van de overheid op vrijdag.

Dow Jones

Verder komt er informatie over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie, de bouwuitgaven en de autoverkopen.

De Dow-Jonesindex eindigde dinsdag 0,4 procent hoger op 25.415, 19 punten. De brede S&P 500 ging 0,5 procent vooruit naar 2816,29 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,6 procent bij op 7671,79 punten.