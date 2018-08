Tesla wil een nieuw luchtkasteel bouwen van 5 miljard.

Tesla wil zoveel. Eerst de cijfers maar weer eens zien vanavond. Welke investeerder durft er zomaar 5 miljard in te pompen? En wat wil die investeerder daar dan voor terug?

Ik ben benieuwd wat Tesla nu weer voor "nieuws" gaat brengen om de mensen af te leiden van de diep rode cijfers.



En wat heeft TomTom daar aan in de komende jaren? Die zelfrijdende auto zal echt nog vele jaren duren.

Maakt Tesla nu al gebruik van TomTom kaarten?

En ik neem aan dat men niet meteen duizenden zelfrijdende auto's de weg op zal stuurt. De regelgeving zal daarvoor nog wel moeten worden aangepast.

Wie is er aansprakelijk bij een ongeluk? De kaarten maker? De leverancier van de besturingssoftware of toch de bestuurder?



En 50% marktaandeel is leuk, als er miljoenen gebruikers zijn. Maar zijn er al zoveel zelfrijdende auto's in 2020?

Ik vind TomTom echt een pracht bedrijf hoor en verwacht echt een mooie toekomst voor ze. Maar een koersdoel van €60 zie ik nog niet snel gebeuren.

Als er echt een dergelijke groei aan komt, dan komt Apple, Amazon of Google wel langs om TomTom van de beurs te trekken voor ca €20,- of €25,-.