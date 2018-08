Gepubliceerd op | Views: 1.012 | Onderwerpen: China

PALO ALTO (AFN) - Tesla wil 5 miljard dollar in een fabriek in China steken. Dat hebben bronnen rond de maker van elektrische auto's tegen persbureau Bloomberg gezegd. Dat geld zou Tesla op zijn minst voor een deel op willen halen bij Chinese investeerders. Het bedrijf heeft zelf niet genoeg geld meer voor die investering. Topman Elon Musk stelt dat in de tweede helft van het jaar voor het eerst winst wordt gemaakt.

Tesla kwam vorige maand al overeen om een fabriek in de buurt van Shanghai te bouwen. Daar wil het bedrijf jaarlijks een half miljoen auto's gaan produceren. In 2020 zouden de eerste auto's van het type Model 3 van de band moeten lopen.

Het hebben van een fabriek in China is door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China belangrijker geworden. Tesla zag zich al genoodzaakt de prijzen in het Aziatische land te verhogen vanwege de importheffingen. China is een van de belangrijkste markten voor Tesla.