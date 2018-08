'Omzet Wolters beneden verwachting'

Gepubliceerd op | Views: 116

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De omzet die informatieleverancier Wolters Kluwer over de eerste zes maanden van het jaar in de boeken zette, lag iets beneden de verwachting. Dat schrijven kenners van KBC in een rapport over de onderneming.

Wolters sloot de jaarhelft af met 2 miljard euro aan opbrengsten. KBC rekende op een fractie meer en was daarmee voorzichtiger dan de gemiddelde consensus.

Tegenover de iets lagere omzet stond een aangepaste winst die de kenners wel kon bekoren. Ook het terugkerende bedrijfsresultaat viel hoger uit dan waar de kenners in doorsnee op rekenden.

Volgens kenners van ABN AMRO waren de resultaten over het algemeen positief. Maar voor een positieve koersreactie was duidelijk meer nodig. ABN ziet de waardaling van het aandeel als een correctie na de tot nog toe sterke prestatie dit jaar.

KBC handhaafde zijn advies accumulate op Wolters met een koersdoel van 43 euro. ABN AMRO hanteert een hold-advies. Het aandeel noteerde omstreeks 10.15 uur 2,7 procent lager op 50,18 euro. Daarmee was het de sterkste daler in de AEX-index.