Halfjaarcijfers Takeaway beter dan verwacht?

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Takeaway.com heeft in het eerste halfjaar beter gepresteerd dan verwacht in termen van omzet en operationeel resultaat. Dat stelt vermogensbeheerder Kempen in een analistenrapport. ING noemt de stijging van het aantal orders iets lager dan verwacht, maar de prestaties op financieel vlak beter dan voorspeld.

Het grootste positieve punt was volgens Kempen de groei in Duitsland, waar Takeaway het merk Lieferando.de voert. Die site verwerkte in de eerste zes maanden 34 procent meer bestellingen. Volgens Kempen is dat een teken dat Takeaway zijn marktaandeel bij de oosterburen vergroot.

In Nederland daalde de operationele winstmarge naar 54 procent, tegen 57 procent een jaar eerder. Volgens Kempen kan dat voor sommige beleggers enigszins teleurstellend zijn.

ING

ING is positief over de gestegen omzet en operationele winst van Takeaway. De stijging van het aantal bestellingen in Nederland was evenwel lager dan verwacht. Daarnaast was het aantal afgehaakte klanten enigszins hoger dan verwacht. De bank wijt dat voornamelijk aan het uitzonderlijk zomerse weer in het tweede kwartaal en verwacht dat die klanten bestelsites als Thuisbezorgd.nl weer vrij snel weten te vinden.

Kempen handhaaft het buy-advies en koersdoel van 52,50 euro per aandeel. ING blijft ook bij zijn buy-advies en koersdoel van 65,00 euro. Het aandeel Takeaway stond woensdag omstreeks 11.00 uur 1,9 procent hoger op 58,20 euro.