'Resultaten ArcelorMittal beter dan verwacht'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Staalconcern ArcelorMittal heeft in het tweede kwartaal beter gepresteerd dan gedacht, met een sterker dan verwachte daling van de nettoschuld. Dat schrijven analisten van Morgan Stanley en Jefferies.

Volgens Morgan Stanley zal de nettoschuld waarschijnlijk lager uitkomen dan de huidige prognoses, wat de weg vrijmaakt voor hogere uitkeringen aan aandeelhouders zodra de nettoschulddoelstelling van 6 miljard dollar is bereikt. Morgan Stanley heeft een overweight-advies met een koersdoel van 34,60 euro.

Jefferies stelt dat de outlook in toenemende mate positief is, met een hogere vraag in de meeste regio's. De doelstelling voor de schuld zou medio 2019 bereikt kunnen worden, denkt Jefferies dat een buy-advies hanteert met een koersdoel van 37 euro.

ING zegt dat ArcelorMittal sterke resultaten in de boeken heeft gezet en wijst eveneens op de prioriteit van het management om de schuld te verlagen. Het advies bij ING is buy, met een koersdoel van 28 euro.

Het aandeel ArcelorMittal noteerde woensdagochtend omstreeks 10.25 uur een plus van 1,3 procent op 27,87 euro. Daarmee was het een van de sterkere stijgers in de AEX.