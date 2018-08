'Kiadis kan vooruit tot vermarkting ATIR101'

Gepubliceerd op | Views: 657

AMSTERDAM (AFN) - Kiadis Pharma heeft met het afsluiten van een nieuwe financieringsovereenkomst voldoende financiële mogelijkheden om het vol te blijven houden tot de vercommercialisering van zijn middel ATIR101. In combinatie met het geld dat Kiadis al in kas had, kan het bedrijf volgens een analistenrapport van KBC tot het eerste kwartaal van 2020 vooruit.

Het biotechnologiebedrijf maakte woensdag bekend een nieuwe kredietfaciliteit van maximaal 20 miljoen euro te hebben afgesloten met investeerder Kreos Capital. Daarvan wordt 15 miljoen euro verstrekt als Kiadis een positief oordeel krijgt van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor ATIR101. Dat kandidaat-medicijn is bedoeld als middel tegen complicaties na stamceltransplantaties.

KBC acht de kans op een positief oordeel groot, aangezien een vergelijkbaar medicijn van concurrent MolMed dat ook kreeg. De Belgische bank verwacht dat ATIR101 begin volgend jaar definitief wordt goedgekeurd door het EMA, waarna Kiadis het middel in de tweede helft van 2019 op de markt kan brengen.