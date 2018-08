'Oplossing nodig in top AF-KLM'

Gepubliceerd op | Views: 632 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De resultaten die Air France-KLM over de eerste zes maanden van het jaar in de boeken zetten, vielen hoger uit dan in doorsnee werd verwacht. Evengoed kampt het bedrijf met de nodige uitdagingen aangezien er nog altijd geen opvolger is voor de eerder opgestapte topman Jean-Marc Janaillac. Daarmee is ook de stakingsdreiging bij Air France nog niet uit de lucht.

Volgens analisten van Davy kunnen de verwachtingen voor de luchtvaartcombinatie een fractie naar boven toe worden bijgesteld. Collega's bij Liberum waarschuwen dat voorzichtigheid nog steeds te rechtvaardigen valt. Een aandeel Air France-KLM is volgens hen relatief goedkoop ten opzichte van branchegenoten. ,,En dat is niet zonder reden", schrijft analist Gerald Khoo van de zakenbank.

De divisie-omzet bij Air France-KLM ontwikkelt zich volgens de kenners positief. Daarbij is zelfs sprake van lichte vooruitgang ten opzichte van het eerste kwartaal ondanks het negatieve effect van eerdere werkonderbrekingen bij Air France.

Koersdoel

Qua marges en rendement is er volgens Liberum sprake van aanhoudende zwakte. De balans van de luchtvaartcombinatie is volgens Khoo niet uitgerust om met moeilijkere marktomstandigheden te dealen.

Davy hanteert een neutral-advies op het aandeel. Liberum volgt Air France-KLM met een advies neutral en een koersdoel van 8,20 euro. Het aandeel van het luchtvaartconcern noteerde omstreeks 09.30 uur 7,1 procent hoger op 8,37 euro in een 0,8 procent hogere MidKap.