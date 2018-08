'Cijfers Fugro boven verwachting'

Gepubliceerd op | Views: 563

AMSTERDAM (AFN) - De cijfers van bodemonderzoeker Fugro over de eerste helft van dit jaar zijn beter dan verwacht. Dat laat KBC Securities weten in een rapport. Op het Damrak zat Fugro woensdagochtend flink in de lift.

KBC wijst op de omzet die voor het eerst in drie jaar is gestegen, de positieve operationele marge en groei van de orderportefeuille. Daarbij is vooral de flinke vergelijkbare orderverbetering bij de bodemonderzoeksactiviteiten van het onderdeel Marine van belang, net als de toenemende investeringsbereidheid die Fugro ziet bij olie- en gasbedrijven. De prijsdruk houdt nog wel aan door de overcapaciteit op de markt.

KBC herhaalt zijn accumulate-advies voor Fugro met een koersdoel van 13,50 euro. Het aandeel Fugro noteerde woensdag omstreeks 09.20 uur een plus van 7,6 procent op 13,28 euro. Daarmee was Fugro koploper in de MidKap.