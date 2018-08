'DSM profiteerde meer van vitaminentekort'

Gepubliceerd op | Views: 491

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - DSM heeft het in de afgelopen periode beter gedaan dan verwacht, mede als gevolg van meevallers bij de vitaminetak. Die profiteerde in het tweede kwartaal meer dan voorzien van productieproblemen bij concurrent BASF, schrijven analisten van Bernstein over het speciaalchemiebedrijf.

De onderliggende resultaten waren ook goed en alle drie de divisies gingen er autonoom op vooruit. De groei van de materialentak vertraagde echter. Onzekerheid in de Europese bouwmarkt is daar debet aan, denken de kenners van Bernstein, onder meer door zwakke verkoopvolumes van verfmaker AkzoNobel.

Bij KBC Securities menen de analisten dat zelfs zonder de positieve effecten van het vitaminetekort de voedingsdivisie er goed voor staat. Bij de materialentak profiteert DSM volgens KBC van een opgewaardeerde productmix.

Bernstein heeft het advies market-perform voor DSM. KBC hanteert een accumulate-advies met een koersdoel van 100 euro. Het aandeel DSM stond woensdag rond 09.15 uur 2,7 procent in de min op 88,78 euro.