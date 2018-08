Damrak hoger na cijferregen

Gepubliceerd op | Views: 567

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen overwegend met winst. Beleggers dompelden zich onder in een cijferregen en keken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve (Fed). Op het Damrak openden onder meer DSM, ArcelorMittal, Wolters Kluwer, Aperam, Air France-KLM, Fugro en Takeaway.com de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent in de plus op 575,41 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 792,57 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt klommen tot 0,4 procent. Londen daalde 0,3 procent.

Bij de hoofdfondsen vielen de resultaten van staalproducent ArcelorMittal (plus 2,4 procent) in goede aarde. Beleggers waren minder tevreden over de cijfers van informatieleverancier Wolters Kluwer en speciaalchemiebedrijf DSM die respectievelijk 3,5 en 2,6 procent verloren. In de MidKap klom Air France-KLM 6 procent na beter dan verwachte resultaten. Bodemonderzoeker Fugro werd ruim 8 procent hoger gezet na het kwartaalbericht.