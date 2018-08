'Solide resultaten voor Aperam'

Gepubliceerd op | Views: 520

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Roestvrijstaalbedrijf Aperam heeft in het tweede kwartaal solide resultaten behaald, tegen een achtergrond van volatiele marktomstandigheden in Europa en Brazilië. Dat schrijft Jefferies in een rapport.

Volgens Jefferies lag het bedrijfsresultaat (ebitda) in de afgelopen periode iets hoger dan verwacht. Voor het derde kwartaal rekent Aperam wel op een daling van het resultaat ten opzichte van de voorgaande periode, maar dat heeft te maken met seizoensinvloeden. Jefferies denkt dat de consensus licht kan worden verhoogd. Volgens de zakenbank is Aperam een bedrijf met activiteiten van hoge kwaliteit. Het advies staat op buy.

AlphaValue stelt dat de cijfers van Aperam in lijn liggen met de prognoses en dat de wat zwakkere outlook geen verrassing is vanwege seizoenseffecten. Het bedrijf zou voor heel 2018 in staat moeten zijn de resultaten van vorig jaar bijna te evenaren, wat vertrouwen geeft dat Aperam goed werk levert. AlphaValue heeft ook een buy-advies.

Het aandeel Aperam sloot dinsdag op 40,38 euro.