Wolters Kluwer voelt wisselkoerseffecten

AMSTERDAM (AFN) - Informatieleverancier Wolters Kluwer heeft in de eerste helft van dit jaar op eigen kracht weer hogere resultaten in de boeken gezet, maar kampte met negatieve wisselkoerseffecten. Het bedrijf ligt op koers om aan de eerder uitgesproken verwachtingen voor heel 2018 te voldoen. Het aandeleninkoopprogramma werd verder uitgebreid.

Topvrouw Nancy McKinstry was tevreden over de groei, de doorgevoerde verbeteringen, ingezette innovaties en verdere investeringen. Ze zei ook dat de marktomstandigheden voor Wolters Kluwer momenteel gunstig uitpakken.

De halfjaaromzet van Wolters kwam uit op 2 miljard euro, 7 procent minder dan een jaar eerder. Exclusief wisselkoerseffecten was sprake van een groei met 1 procent. De aangepaste nettowinst steeg met 2 procent tot 299 miljoen euro. Bij gelijke wisselkoersen viel dit resultaat 19 procent hoger uit.

Winstmarge

Voor het hele jaar voorziet Wolters een operationele winstmarge van 22,5 tot 23 procent. De aangepaste winst per aandeel zal naar verwachting 10 tot 15 procent hoger uitvallen in vergelijking met 2017. Wolters stelde verder een interim-dividend voor van 0,34 euro per aandeel.

Verder kondigde het bedrijf aan dit jaar tot 550 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. Daarvan is 300 miljoen euro al gerealiseerd. Eerder meldde Wolters een inkoopprogramma tot 400 miljoen euro.