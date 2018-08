Forse winst- en omzetgroei Luxaflex-maker

Gepubliceerd op | Views: 846

ROTTERDAM (AFN) - Raambekleder Hunter Douglas heeft over de eerste zes maanden van het jaar fors meer winst gemaakt op een hogere omzet. Het moederbedrijf van Luxaflex profiteerde onder meer van wisselkoerseffecten en overnames. Voor het hele jaar gaat het bedrijf uit van verdere groei.

De opbrengsten van Hunter Douglas kwamen uit op 1,8 miljard dollar, 18,5 procent meer dan een jaar eerder. Onder de streep hield het bedrijf bijna 123 miljoen dollar over, hetgeen een stijging betekende met bijna een kwart.

Noord-Amerika vertegenwoordigde 47 procent van de omzet. Hier was sprake van een omzetgroei van 6 procent. Europa, goed voor 41 procent van de opbrengsten, dankte de omzetstijging van 41 procent vooral aan overnames. Daarnaast pakten wisselkoerseffecten gunstig uit. Ook in de andere markten was sprake van groei.

Hunter Douglas rekent op aanhoudende groei in Europa, de Verenigde Staten en Azië. Het economische klimaat in Latijns-Amerika zal verbeteren, zo voorziet het concern.