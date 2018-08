Gepubliceerd op | Views: 1.551

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent woensdag waarschijnlijk iets hoger. Elders in Europa lijken de beurzen eveneens afwachtend te beginnen. Beleggers maken zich op voor een drukke handelsdag met veel bedrijfsresultaten en een rentebesluit van de Federal Reserve. Op het Damrak openden onder meer DSM, ArcelorMittal, Wolters Kluwer, Aperam, Air France-KLM, Fugro en Takeaway.com de boeken.

Speciaalchemieconcern DSM heeft de nettowinst in het eerste halfjaar meer dan verdubbeld. Het bedrijf blijft profiteren van de hoge vitamineprijzen als gevolg van eerdere fabricageverstoringen bij concurrenten.

Staalconcern ArcelorMittal behaalde in het tweede kwartaal een hoger resultaat dankzij de verbeterde omstandigheden op de wereldwijde staalmarkt. Topman Lakshmi Mittal stelde in een toelichting dat de verwachtingen voor de tweede helft van dit jaar positief zijn.

Air France-KLM

Informatieleverancier Wolters Kluwer boekte in de eerste jaarhelft een omzet van 2 miljard euro en een nettowinst van 359 miljoen euro. Het bedrijf bevestigde de verwachtingen voor 2018.

Air France-KLM had ook het tweede kwartaal flink last van de stakingen door piloten van Air France. Ook viel de brandstofrekening hoger uit. De operationele winst van de luchtvaartcombinatie lag wel ruim boven de verwachting van analisten.

Fugro

Bodemonderzoeker Fugro boekte in de eerste jaarhelft meer omzet. Het bedrijf profiteerde van groei bij zijn diensten aan de offshore windsector, infrastructuur- en gebouwenmarkt en van het geleidelijke herstel in de olie- en gasindustrie.

Takeaway.com heeft het afgelopen halfjaar meer maaltijdbestellingen verwerkt dan in dezelfde periode vorig jaar. Onder de streep resteerde een nettoverlies van 14,7 miljoen euro, tegen 21,8 miljoen euro in de eerste helft van 2017.

Apple

Aperam bracht dinsdag na de slot de resultaten naar buiten. Het roestvrijstaalbedrijf boekte in het tweede kwartaal een iets hoger bedrijfsresultaat (ebitda) dan in de eerste periode. De nettowinst viel juist iets lager uit.

De Europese toeleveranciers van het Amerikaanse Apple zullen mogelijk profiteren van de sterke kwartaalresultaten van de iPhone-maker. Ook blijft Apple positief over de toekomst.

Olie

De Europese beurzen sloten dinsdag licht hoger. De AEX-index won 0,2 procent tot 574,25 punten en de MidKap steeg ook 0,2 procent, tot 786,74 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 0,6 procent. Ook in New York gingen de beurzen vooruit.

De euro was 1,1678 dollar waard, tegen 1,1703 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 68,46 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent in prijs tot 74,03 dollar per vat.