Osram kampt met zwakte in auto-industrie

Gepubliceerd op | Views: 393 | Onderwerpen: autoindustrie

MÜNCHEN (AFN) - Verlichtingsbedrijf Osram Licht blijft kampen met de zwakkere vraag vanuit de auto-industrie en dan met name in China. Dit vertaalt zich door in de cijfers van het Duitse bedrijf dat eerder al met winstwaarschuwingen op de proppen kwam.

De voormalige verlichtingseenheid van Siemens rapporteerde over het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een aangepast bedrijfsresultaat van 133 miljoen euro, bijna een kwart minder dan in de meetperiode een jaar eerder. De omzet bleef met 1 miljard euro nagenoeg stabiel.

Osram voldeed goeddeels aan de verwachtingen van kenners. Daarbij moet worden vermeld dat het zijn winstverwachtingen eerder dit jaar al twee maal naar beneden bijstelde. Het meest recent in juni. Voor nu hield de onderneming vast aan de verwachtingen. Verder maakte het bedrijf bekend zijn armaturendivisie van de hand te zullen doen.